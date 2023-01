Nba, Boston e Memphis vincono ancora. Utah di Fontecchio ko

Boston Celtics e Memphis Grizzlies sempre più leader rispettivamente della East e Ovest Conference. I Celtics hanno conquistato il sesto successo consecutivo battendo 122-106 gli Hornets a Charlotte in una delle partite del campionato Nba giocate la scorsa notte. Stesso risultato per la franchigia di Memphis che si sono imposti in casa degli Indiana Pacers (130-112). Boston ha il miglior record del campionato (32-12) e precede ampiamente i Brooklyn Nets (27-14), mentre nell'altra Conference i Grizzlies vivono un testa a testa con i Denver Nuggets (29-13 per entrambi). Negli altri incontri, successi esterni anche per i Philadelphia 76ers in casa degli Utah Jazz di Fontecchio (118-117, tre punti per l'italiano) e per gli Atlanta Hawks a Toronto (114-103). I Milwaukee Bucks, ancora privi di Giannis Antetokounmpo, hanno subito la seconda sconfitta consecutiva, in 'back to back', a Miami (111-95). Un Luka Doncic impreciso al tiro con soli 15 punti all'attivo non ha aiutato i Dallas Mavericks, sconfitti 136-119 a Portland.