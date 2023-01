Nba, ancora una sconfitta per i Magic di Banchero

NEW YORK (Stati Uniti) - Chicago si impone per 132-118 ai Golden State Warriors che ancora una volta trovano una sconfitta lontano da casa: è 17° risultato negativo in trasferta su 21 partite fin qui disputate. Non bastano alla squadra di Steve Kerr i 20 punti e 10 rimbalzi di Steph Curry e i 26 punti realizzati da Klay Thompson. I Los Angeles Clippers si complicano una partita in apparenza abbordabile, ma alla fine hanno la meglio sugli Houston Rockets (121-100). I padroni di casa escono alla distanza disputando un ultimo quarto di assoluto livello, con un parziale di 30-10. Successo in trasferta per i New York Knicks (104-117) che comandano la partita contro i Detroit Pistons dal primo all’ultimo quarto. Non bastano ai padroni di casa i 21 punti di Saddiq Bey. Vittoria esterna anche per Oklahoma City Thunder (102-112) che battono i Nets dopo una splendida rimonta nell’ultimo quarto di gioco. Il terzo successo consecutivo dei Thunder è propiziato da Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey - 28 punti a testa - e da Lu Dort che firma altri 22 punti.