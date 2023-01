Nba, testa a testa tra Denver e Memphis. Vincono i Jazz di Fontecchio

Continua il testa a testa tra Denver e Memphis . Jamal Murray (28 punti) e Nikola Jokic (31 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, 14esima tripla doppia stagionale) trascinano i Nuggets al 122-118 su Minnesota. I Grizzlies, però, non mollano e chiudono sul 115-114 i Cavaliers, con Steven Adams che segna il canestro della vittoria a 16" dalla fine mentre Brooks stoppa il tentativo da tre di Garland. Vince anche Sacramento , che piega i Lakers per 116-111 con 32 punti di Fox e allunga a cinque partite la sua striscia vincente. Non bastano ai gialloviola i soliti Lebron James (32 punti) e Westbrook (19): è la quarta sconfitta in cinque gare.

Utah Jazz, vittoria e tripa di Fontecchio

Miami supera New Orleans (124-98) mentre Dallas si arrende 130-122 ad Atlanta: non basta Doncic che chiude con 30 punti. Vincono i Jazz, 126-103 ai Clippers. Simone Fontecchio trova spazio in campo per 3' ma gli bastano per mettere a referto una tripla e un rimbalzo. Washington batte 116-105 New York, Indiana crolla contro i Thunder (126-106) e Charlotte ha la meglio su Houston per 122-117.