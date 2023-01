Nba, Boston batte i Golden State, nuovo successo per Philadelphia

NEW YORK (Stati Uniti) - Boston si prende la sua piccola rivincita. Dopo la sconfitta nelle Finals della passata stagione e il ko del mese scorso a San Francisco, i Boston Celtics battono i Golden State all’overtime (121-118). Il protagonista della sfida e Tatum che segna 34 punti conquistando 19 rimbalzi. Ancora una volta i Warriors vengono sconfitti lontano da casa: ora sono 18 le sconfitte incassate in trasferta sulle 23 sfide disputate in questa stagione. I Boston Celtics restano saldamente al comando della Eastern Conference, ma Philadelphia tiene il passo ottenendo la quarta vittoria consecutiva (105-95) contro i Portland Trail Blazers.