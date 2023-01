Nba, Banchero ko a Washington. Boston vince ancora

Serata da dimenticare per Paolo Banchero. Orlando viene travolto 138-118 dai Wizard. L'azzurro segna 15 punti (5/12 dal campo), ma non riesce ad incidere. Washington è travolgente, grazie ai 30 punti di Hachimura e alla doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi di Kyle Kuzma. Nona vittoria consecutiva per i Celtics, che si impongono 106-104 sul campo di Toronto, nonostante l'assenza di Tatum. Decisivi i 27 punti di Brown (con 4/8 dall'arco) e i 25 punti di Grant Williams.