Nba, Jokic trascina Denver. James show ma non basta: Lakers ko nel derby

NEW ORLEANS (STATI UNITI) - Nelle sette gare disputate nella notte Nba spicca l'importante successo di Denver, sempre più al comando della Western Conference. I Nuggets (oltre ai 25 punti di Murray) ritrovano dopo due partite Nikola Jokic e il serbo si ripresenta con la 15esima tripla doppia stagionale: 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, compreso il canestro decisivo a 16"9 dalla fine che vale la vittoria per 99-98 sul campo di New Orleans, al quinto ko di fila. L'ennesima serata monstre di LeBron James (46 punti con 9 triple, a -177 punti dal record di 38.387 punti di Abdul-Jabbar) non evita ai Lakers la sconfitta nel derby con i Clippers (133-115), trascinati da George (27 punti e 9 rimbalzi) e Leonard (25 punti). Per James un'altra magra consolazione: i Clippers erano l'unica squadra alla quale non aveva mai segnato almeno 40 punti in partita. Anche Luka Doncic fa scintille (41 punti e 15 rimbalzi) ma Dallas cade contro Washington (127-126) beffata dal libero di Kuzma (30 punti) a 4"2 dallo scadere mentre si allunga a quattro partite la serie positiva di Phoenix, che batte Charlotte 128-97 grazie ai 24 punti di Cam Johnson e 19 di Dario Saric e risale fino al sesto posto a Ovest.