Nba, Banchero incanta ma Orlando cade a Miami. Ok Bucks e Warriors

MIAMI (STATI UNITI) - Cinque le partite disputate nella notte Nba, tra le quali spicca il derby della Florida tra Miami ed Orlando vinto dagli Heat. Buona prestazione per Paolo Banchero che chiude a referto con 19 punti nella sconfitta per 115-110 contro gli Heat del solito Jimmy Butler (26 punti) in un match deciso nell'ultimo periodo. Show di un incontenibile Giannis Antetokounmpo: l'asso greco firma una doppia doppia da 41 punti e 12 rimbalzi nel successo esterno di Milwaukee a Indianapolis contro i Pacers per 141-131,