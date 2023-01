Nba, i Celtics vincono contro i Lakers all'overtime. I Magic di Banchero ko

BOSTON (Stati Uniti) - Nella notte Nba spicca la sfida al TD Garden di Boston tra Celtics e Lakers, con i padroni di casa che trionfano per 125-121 dopo un tempo supplementare. Ai gialloviola non bastano i 41 punti di LeBron James. Il match è terminato tra le polemiche: all'ultimo possesso dei regolamentari (sul 115-115) Tatum commette un fallo a 1" dalla fine su James in corsa, ma gli arbitri non hanno sanzionato l'intervento. Joel Embiid con 48 punti e 18 rimbalzi trascina i 76ers al successo contro Denver (126-119). Kyrie Irving fa 32 punti nella vittoria per 122-115 dei Nets nel derby contro New York. Ko dei Magic contro i Bulls: 128-109 con Paolo Banchero che non brilla (9 punti con 3/14 dal campo). Vincono i Jazz contro Dallas (priva di Doncic) per 108-100 con Simone Fontecchio che non scende in campo.