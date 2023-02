Super LeBron trascina i Lakers, Banchero al 'Rising Stars' della Nba

ROMA - Denver resta da sola in vetta alla Western Conference di Nba grazie alla premiata ditta Murray-Jokic che affonda New Orleans (122-113). Il centro serbo regala l'ennesimo show con 26 punti, 18 rimbalzi e 15 assist, per quella che è la sua 16esima tripla doppia stagionale (e quando succede, i Nuggets vincono sempre) mentre Jamal Murray mette a referto 32 punti, di cui 21 dall'arco. Crisi senza fine per i Pelicans: nono ko consecutivo e un gennaio con appena 3 vittorie in 16 gare, quasi tutte senza Zion Williamson.

LeBron James 'vede' Kareem Abdul-Jabbar Fra le squadre più in forma a Ovest ci sono i Clippers, che trascinati da Leonard (33 punti), Powell (27 punti) e George (16 punti e 10 rimbalzi) la spuntano per 108-103 su Chicago, per quello che è il sesto successo nelle ultime sette partite, ma sorride anche l'altra parte di Los Angeles. Al Madison Square Garden i Lakers piegano New York all'overtime per 129-123 nel segno di LeBron James: prima tripla doppia stagionale (28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) ma soprattutto -89 dal record assoluto di punti in Nba che appartiene a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 contro 38.299), oltre al quarto posto nella classifica degli assist. Decisivo anche Anthony Davis (27 punti e 9 rimbalzi), per i Knicks 37 punti di Brunson e 23 di Randle.