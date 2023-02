Nba, Banchero con Orlando va ko a Philadelphia. Volano i Celtics

Celtics a valanga

Vittoria netta per i Celtics, che battono i Nets 139-96 in un match dominato sin dalle prime battute (46-16 dopo i primi 12'). Minnesota batte Golden State all'overtime 119-114: decisivo il rimbalzo offensivo e schiacciata a 8" dalla sirena finale del supplementare di Reid (autore di 24 punti e 13 rimbalzi). Sacramento passa a San Antonio 119-10. Utah (Fontecchio non a referto) batte Toronto per 131-128, Atlanta domina a Phoenix 132-100 con 20+12 assist per Trae Young. I Rockets battono i Thunder 112-106.