Nba, LeBron James centra un altro record: il folle prezzo dei biglietti per vederlo dal vivo!

LeBron James continua ad inanellare record a non finire. L'ultimo arriva dal botteghino: per la sfida contro l'Okc i tifosi sono arrivati a pagare fino a 92.000 dollari per acquistare il biglietto della sfida. Il fuoriclasse dei Lakers potrebbe superare il record di punti all-time segnati in Nba (che attualmente spetta a Kareem Abdul-Jabbar). A Lebron James mancano 63 punti per superare il rivale. Prima della sfida contro i Thunders, i gialloviola giocheranno a New Orleans. La media realizzativa del numero 6 dei Lakers è di 30,2 punti a partita. Il record potrebbe quindi arrivare contro l'Okc: ma esiste il rischio fondato, che LeBron abbia bisogno di un'ulteriore match per raggiungere il primato.