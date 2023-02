Nba, Orlando vince in trasferta ma Banchero non brilla

NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana molteplici successi eterni nelle sfide di NBA. L’impresa di giornata è quella di Portland che vince a Washington (116-124) cogliendo il quinto successo nelle ultime sei partite. I Blazers recuperano 20 punti di svantaggio grazie a una prestazione eccellente di Anfernee Simons che sospinge i suoi infilando 33 punti. Dopo una buona partenza, Washington non riesce a contenere il ritorno degli avversari interrompendo una striscia positiva di sei vittorie consecutive. Cadono in casa i Boston Celtics che cedono il passo ai Phoenix Suns (94-106) che si prendono la partita grazie a una prova superlativa di Mikal Bridges. I Celtics dopo una falsa partenza hanno provato a recuperare, senza riuscire nel loro intento: per Boston arriva la quarta sconfitta nelle ultime sei partite. Successo per gli Indiana Pacers che si impongono contro Sacramento (107-104) resistendo alla rimonta dei Kings: gli ospiti riescono a risalire la corrente fino a un passo dalla mèta, ma Buddy Hield infila 21 pesantissimi punti: alla fine risulteranno decisivi per l’esito finale.

Successi esterni per Pistons, Raptors, Hawks e Orlando

Prova d’orgoglio dei Pistons che a Detroit battono gli Hornets (118-112). La sfida tra le due squadre più modeste del campionato si risolve quasi sul filo di sirena, con un canestro di Saddiq Bey che risolve il persistente equilibrio della gara. Vittoria meritata dei Raptors che espugnano (111-117) il campo dei Rockets. A Toronto la formazione ospite prende il sopravvento nell’ultimo quarto di gara sconfiggendo la formazione di Houston che conferma la propria crisi di risultati: tre sconfitte nelle ultime cinque sfide, è una regular season da dimenticare. Si impongono in trasferta anche gli Hawks che vincono a Salt Lake City contro gli Utah Jazz (108-115), l’azzurro Simone Fontecchio resta a guardare: per lui 48 minuti in panchina senza mai mettere piede in campo. Anche Paolo Banchero non brilla nella notte americana: nonostante la sua prova incolore (solo 11 punti e numerosi errori al tiro), gli Orlando Magic vincono in trasferta contro Minnesota per 120-127: finale di partita movimentato con rissa in campo e cinque espulsioni. Successo esterno anche per Philadelphia che passa a San Antonio (125-137): per gli Spurs è l’ottava sconfitta consecutiva che certifica una crisi senza fine.