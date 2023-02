Nba, Banchero trascina Orlando. Quarta sconfitta di fila per Charlotte

L'azzurro Paolo Banchero non si ferma. Il cestista statunitense con la cittadinanza italiana ha trascinato gli Orlando Magic nella notte italiana di Nba. Decisivi i suoi 22 punti, 10 rimbalzi e 5 assist in 35 minuti di impiego che permettono alla sua squadra di vincere per 119-113 fuori casa. Gli oltre 18 mila spettatori dello Spectrum Center restano impressionati dalla sua prova, mentre per i Charlotte Hornes non bastano le prestazioni di Ball e Rozier, che siglano rispettivamente 33 e 24 punti, per evitare la quarta sconfitta di fila per la compagine allenata da Steve Clifford.