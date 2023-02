Nba, che vittorie per Golden State e Boston! E Dallas senza Doncic...

Nella notte italiana di Nba non sono mancate le sorprese: Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 141-114: I Warriors hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: " possiamo vincere anche senza Curry", in assenza del campione americano, è Thompson a trascinare i suoi mettendo a segno la bellezza di 42 punti. Detroit Pistons - Boston Celtics 99-111: Boston rialza la testa dopo le 4 sconfitte nelle ultime 6 gare, ottima prestazione di Tatum che realizza 34 punti e permette ai suoi di schiacciare Detroit. Utah Jazz - Dallas Mavericks 111-124: Mavs, senza Doncic, e in attesa di Irving, ci pensa Josh Green con 29 punti a portare avanti i suoi. La squadra di Dallas, con questa vittoria, supera nella classifica ovest gli Utah Jazz.