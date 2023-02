LeBron James è leggenda: superato il record di Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James entra nella storia, diventando il miglior marcatore di sempre dell'Nba. Grazie ad un tiro in sospensione a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto contro gli Oklahoma City, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha raggiunto quota 38.388 punti in carriera, superando il record di Kareem Abdul-Jabbar, detenyuto dall'aprile del 1984. L'ex campione era presente in tribuna e si è poi unito a James e al commissario Nba Adam Silver in campo per i festeggiamenti.