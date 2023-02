Lebron record in Nba: l'incredibile coincidenza sui 38.390 punti

LOS ANGELES (STATI UNITI) - LeBron James entra nella storia: Il 'Prescelto' diventa infatti il miglior marcatore di sempre nella storia dell'Nba. Grazie ad un tiro in sospensione a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto contro gli Oklahoma City, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha raggiunto quota 38.388 punti in carriera poi diventati 38.390 superando il precedente record di Kareem Abdul-Jabbar, fermo a quota 38.387. L'ex campione, famoso per i suoi 'ganci cielo' era presente in tribuna e si è poi unito a LeBron James e al commissario Nba, Adam Silver, sul parquet della Crypto Arena di Los Angeles per i festeggiamenti.