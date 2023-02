Kobe Bryant, la maglia all'asta stabilisce un record incredibile: il costo è stellare

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Una vendita da record, o quasi. Una maglia autografata da Kobe Bryant e indossata nella stagione 2007-08 - è stata venduta all'asta da Sotheby's per 5.849.700 dollari, poco meno di 5,5 milioni di euro. Si tratta della seconda cifra più alta mai pagata per una maglia di un giocatore di basket. Il primato assoluto spetta alla canotta di Michael Jordan in gara 1 delle Finals Nba 1998, battuta all’asta lo scorso settembre per 10 milioni di dollari.