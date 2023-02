Nba, male i Lakers senza LeBron. Suns ko in attesa di Durant

Dopo aver superato Kareem nella classifica punti all time , LeBron James si prende una giornata di riposo, complice un problema al piede e alla caviglia sinistra. Fatale per i Lakers , che senza il suo campione e i nuovi arrivati ( Russell, Vandebilt e Beasley ), non riescono a portare a casa la partita e si vedono superati dai Bucks per 115-106 . Ci provano per i gialloviola Schroeder ( 25 punti e 12 assist ) e Davis (23 punti e 16 rimbalzi) ma alla fine si sono dovuti comunque arrendere davanti ad uno Giannis Antetokounmpo monumentale che ha realizzato la bellezza di 38 punti e 10 rimbalzi . Per i Bucks arriva il nono successo di fila e restano in pressione su Boston, capolista della Eastern Conference.

I Suns cadono, bene i Nets e i Magic

In attesa dell'arrivo di Durant e senza Booker i Suns non riescono a superare Atlanta che viene trascinata dalla prestazione di Trae Young che mette a segno 36 punti 12 assist e 7 rimbalzi. I Nets, rivoluzionati dopo il mercato, cominciano con il piede giusto il loro nuovo ciclo che li vedrà senza Irving e KD facendo 116-105 contro Chicago, con 25 punti di Spencer Dinwiddie - all'esordio - e 18 di Harris. Nuggets che si fanno sorprendere a Orlando. I punti della vittoria per i Magic arrivano dalla panchina: 17 a testa per Anthony e Bol, ad andare in doppia cifra ben sette giocatori. Fra questi anche l'italiano Paolo Banchero, che chiude con 11 punti, 10 rimbalzi, due assist e due palle perse in 33 minuti. Non fanno più scalpore le prestazioni di Gordon (37 punti e 14 rimbalzi) e Jokic (29+11 oltre a sei assist) per Orlando.