Nba, Banchero ko con Miami. I Lakers vincono senza LeBron

ORLANDO (Stati Uniti) - Nonostante una buona prova di Paolo Banchero (16 punti e 13 rimbalzi), gli Orlando Magic perdono in casa il derby con i Miami Heat dopo un tempo supplementare. La sfida si è chiusa con il punteggio di 107-103 (ottima la prova di Jimmy Butler, autore di 26 punti). Vittoria per Simone Fontecchio, in campo quattro minuti nel successo di New York (126-120) sui Jazz. Senza Lebron James, i Lakers si impongono in trasferta (109-103), sul campo dei Golden State Warriors. Protagonisti della sfida Dennis Schroder, che chiude con 26 punti, Anthony Davis 13 punti e 16 rimbalzi ed il neo-arrivato (ed ex della partita) D'Angelo Russell con 15 punti.