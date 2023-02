Nba: vittoria per i Celtics, Raptors vincono a fatica contro Detroit

Ja Morant con 25 punti non basta ai Grizzlies per evitare la sconfitta nella notte Nba. Il cestista americano è stato il top scorer della serata, ma si è dovuto arrendere davanti i Celtics che, nonostante le numerose assenze, sono riusciti a portare a casa una partita importantissima grazie alla prestazione di Derrick White, che ha realizzato 23 punti e 10 assist. Per Boston bene anche Sam Hauser, titolare a causa dei molti indisponibili, che ha portato 20 punti ai suoi. Meno bene Jayson Tatum che chiude con soli 16 punti, per effetto dei numerosi errori commessi. Settima sconfitta in trasferta di fila per Memphis.