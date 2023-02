Nba, a Dallas non bastano Irving e Doncic. Lakers ko senza LeBron

Grandi partite nella notte italiana di Nba. La più combattuta, forse, è stata quella che ha visto affrontarsi Dallas e Minnesota finita per 121-124. Ai Mavs non sono bastate le super prestazioni delle stelle Irving (36 punti) e Doncic (33 punti) per portare a casa il risultato, complice un Edwards in grande spolvero per i Timberwolves che ha portato a casa dei suoi 32 punti. Male i Lakers, con l'assenza della leggenda LeBron, che perdono la terza partita di fila senza di lui contro Portland per 127-115. A fare la voce grossa per i Blazers è Damian Liliard, che mette a segno 40 punti 6 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra per Portland anche Simons e Thybulle a quota 14 e Sharpe, che ne fa 15. Con questa vittoria la squadra di Chauncey Ray Billups si posiziona due posizioni avanti ai Lakers nella classifica Ovest.