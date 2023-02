Nba, James trascina i Lakers. Bene Fontecchio ma Utah ko

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Nelle dieci le partite disputate nella notte Nba spicca il successo dei Lakers che ritrovano LeBron James e regolano i New Orleans Pelicans per 120-102: alla prima partita dopo aver battuto il record di punti di Abdul-Jabbar, il 'Prescelto' trascina i campioni Nba 2020 mettendo a segno 21 punti come Russell. Il top scorer dei gialloviola è però Davis (doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi più 5 assist). Vittoria anche per Denver grazie all'exploit di Jeff Green (24 punti), mentre Nikola Jokic firma la sua 21esima tripla doppia stagionale (14 punti, 13 rimbalzi e 10 assist): il successo per 118-109 su Dallas permette ai Nuggets di guardare tutti dall'alto a Ovest prima della pausa per l'atteso All Star Game. Per i Mavericks, privi di Irving, 37 punti di Luka Doncic. Denver tiene così a distanza di sicurezza Memphis che supera Utah 117-111 con 26 punti di Jackson, 24 di Bane e 20 di Morant. I Jazz vanno ko nonostante i 28 punti e 14 rimbalzi di Kelly Olynyk mentre l'azzurro Simone Fontecchio trova spazio per 24 minuti e va a referto con 7 punti (3/8 dal campo con 1/4 da tre), tre rimbalzi, due assist e una palla persa. Bene anche Oklahoma: i Thunder travolgono Houston 133-96 grazie ai 29 punti per Gilgeous-Alexander.