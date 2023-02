Nba, Milwaukee non si ferma più: 12ª vittoria consecutiva contro i Bulls

Milwaukee non si ferma più : i Bucks ottengono la loro dodicesima vittoria consecutiva contro i Chicago Bulls, al sesto ko consecutivo. Finisce 112-100 con i 33 punti di Brook Lopez . Unica nota negativa della serata è l'infortunio di Antetokounmpo , che prima diventa il miglior assistman nella storia dei Bucks (3.274, superando i 3.272 di Paul Pressey) ma poi esce dal campo per una distorsione al polso destro.

Vittorie per Wizards e Clippers

Vincono anche i Washington Wizards sul campo dei Minnesota Timberwolves per 106-114. I padroni di casa toccano il +20 ma nell’ultimo quarto si arrendono alla rimonta di Washington grazie a Kuzma che segna il sorpasso a un minuto dalla fine. Infine vincono i Los Angeles Clippers contro i Phoenix Suns per 107-116. Clippers che chiudono con un'ottima prestazione di squadra: cinque giocatori in doppia cifra, Paul George e Terance Mann arrivano a 26 punti.