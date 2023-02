Nba, All-Star Game: McClung vince la gara delle schiacciate. Lillard show da tre punti

SALT LAKE CITY (STATI UNITI) - È Mac McClung il protagonista indiscusso della seconda serata dell'All-Star Weekend. Il 24enne playmaker, neo giocatore dei Philadelphia 76ers - dopo mesi in G League - è stato premiato come miglior schiacciatore dell'Nba al termine di una sfida in cui ha messo in fila quattro giocate al ferro una più spettacolare dell'altra. Classe 1999, alto 1.88 Mac McClung è diventato celebre su YouTube grazie ai video delle sue schiacciate al liceo, il Gate City High School, dove ha superanto il record di punti -1153 messi a referto - realizzato in una singola stagione da Allen Iverson e registrato ai tempi di Bethel Hs.