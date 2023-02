Nba, Orlando piega Detroit: 11 punti per Banchero. Bene anche i Jazz

Nba, ok i Lakers. Jokic e Doncic show

Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo dei Los Angeles Lakers che, nonostante una serata in chiaroscuro di LeBron James (13 punti) e la distorsione alla caviglia del neo-arrivato D'Angelo Russell, superano i Golden State Warriors ancora privi di Curry: finisce 124-111 per i gialloviola, trascinati dai 25 punti di Beasley. Per i campioni in carica 22 punti di Thompson e 20 di Jerome. L'altro overtime della serata va in scena nel match tra Indiana e Boston: la spuntano i Celtics, corsari per 142-138 sul parquet dei Pacers, ko nonostante i 40 punti messi a segno da Turner. Per Boston, solite sontuose prove di Tatum (31 punti) e Brown (30). Non bastano invece ai Cleveland Cavaliers i 31 punti siglati da Mobley per evitare il ko casalingo con Denver: trascinati da una sontuosa ed ennesima tripla doppia di Jokic (24 punti, 18 rimbalzi e 13 assist), i Nuggets vincono 115-109. Successo netto dei Dallas Mavericks che travolgono i San Antonio Spurs per 142-116 con 28 punti di Doncic. Gli altri risultati della notte Nba: Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 110-105; Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 115-110; Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 133-116.