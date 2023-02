Nba: Antetokounmpo ko ma Milwaukee fa 13, super Thompson trascina Golden State

ROMA - Nuovo stop per Giannis Antetokounmpo, recuperato dall'infortunio al polso ma costretto a uscire dopo sei minuti per un problema al ginocchio nella sfida vinta contro Miami Heat dai Milwaukee Bucks (128-99), che centrano così la loro 13ª vittoria consecutiva in Nba. Tra gli ospiti da dimenticare l'esordio di Kevin Love (0/4 al tiro e nessun punto a referto). Sempre nella Eastern Conference vittoria casalinga anche per gli Atlanta Hawks (in attesa del nuovo coach Quin Snyder), che trascinati da un ispirato Trae Young (34 punti) supera i Clevelanda Cavaliers (136-119), ai quali non bastano i 33 punti di Darius Garland. Si ferma invece la corsa di Washington (reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare), battuta a domicilio dai New York Knicks (109-115) che si impongono in rimonta grazie soprattutto alla prova dello scatenato Julius Randle (46 punti). Nessun problema invece per i Chigago Bulls, che spinti da Zach LaVine (32 punti e 6 rimbalzi) e dal buon debutto di Pat Beverley (8 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 22') dominano contro i Brooklyn Nets (131-87), a cui invece non bastano i 22 punti di Cam Thomas entrato dalla panchina.