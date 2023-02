Nba, Fontecchio in doppia cifra: Jazz superano Spurs. Ko i Magic di Banchero

SALT LAKE CITY (STATI UNITI) - Vincono gli Utah Jazz con un Simone Fontecchio in doppia cifra e cadono gli Orlando Magic di un convincente Paolo Banchero . E' questo il bilancio della notte Nba: i Jazz battono 118-102 i San Antonio Spurs grazie agli 11 punti dell'azzurro (più un rimbalzo e un assist) in 13’ di impiego. Utah ringrazia anche il top scorer del match, Markkanen , autore di 27 punti e il duo Dunn-Agbaji , a referto con 29 punti complessivi. Agli Spurs, che incassano la 16esima sconfitta consecutiva, non bastano i 22 punti di Sochan . Non sorride invece Paolo Banchero : il 20enne di Seattle va a referto con 19 punti e 6 rimbalzi ma non evita ai suoi la sconfitta interna contro Indiana che si impone 121-108 : i Pacers , trascinati dai 24 punti di Turner e dalla doppia doppia di Haliburton (15 punti e 14 rimbalzi), espugnano l'Amway Center. Tra i padroni di casa, buona prestazione di Wagner che firma 21 punti.

Nba, Boston corsari a Philadelphia. Denver ko

Nelle altre gare della notte Nba spicca il successo esterno di Boston, corsaro a Philadelphia: finisce 110-107 per i Celtics grazie ai 26 punti di Brown e ai 18 a testa del duo Tatum-White. Per i 76ers bene Embiid (doppia doppia da 41 punti e 12 rimbalzi) e Harden (21 punti). Sconfitta invece per Denver: i Nuggets, ai quali non basta la doppia doppia di Jokic (15 punti e 13 rimbalzi) crollano a Memphis 112-94 contro i Grizzlies di un ispirato Ja Morant, autore di 23 punti e top scorer del match. Vincono anche gli Charlotte Hornets (108-103 sui Miami Heat, ai quali non bastano i 33 punti di Herro) e i New York Knicks (128-106 contro i New Orleans Pelicans grazie ai 28 punti di Randle).