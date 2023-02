Nba, vittorie per Bucks e Lakers. Lillard nella storia

Ben 9 gare nella notte italiana di Nba, che hanno regalato numerose emozioni. Vincono ancora i Bucks, che restano attaccati ai Celtics in testa alla classifica di Easter Conference. Battuti i Phoenix Suns per 104-101: decisivo Jrue Holiday con i suoi 33 punti. Vittoria anche per gli Hawks, che piegano Brooklyn Nets per 129-127 grazie ai 34 punti di Trae Young, che fa esplodere la State Farm Arena nel finale trovando il colpo della vittoria. Successo dei Lakers in trasferta, i battuti i Mavericks col punteggio di 108-111. Protagonisti i soliti Anthony Davis e Lebron, con Irving e Doncic che non bastano ai padroni di casa. Vittoria convincente dei Cleveland Cavaliers, che battono i Raptors per 118-93.