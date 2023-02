Nba: Banchero guida Orlando, Boston ko contro New York

Paolo Banchero non si ferma più, l'ala grande di Orlando sta conquistando l'Nba a suon di prestazioni magistrali. Nella notte italiana infatti, i Magic hanno prevalso contro i Pelicans grazie ai suoi 29 punti 8 rimbalzi e 4 assist in 35 minuti di impiego, che gli hanno permesso di essere il top scorer della partita. Per New Orleans arriva quindi la quarta sconfitta consecutiva, e appare totalmente nel pallone a causa dell'assenza di Zion Williamson, assente per infortunio. Per la squadra di casa ok solo le prove di Ingram e McCollum che realizzano rispettivamente 25 e 18 punti.

New York Knicks-Boston Celtics 109-94 Ottima prova di New York che arriva alla sua sesta vittoria di fila e consolida il quinto posto nella Eastern Conference. Per i Knicks ottime prestazioni di Quickley e Randle che si dividono il primato di punti nel match (23 a testa). Boston appare in confusione e l'apice arriva nel finale, quando Tatum dopo una partita non brillante riceve la sua prima espulsione della carriera a causa di proteste troppo invadenti e di un match disputato in modo troppo aggressivo

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 117-106 I 23 punti realizzati da Diallo e Wiseman non bastano a Detroit per evitare la sconfitta. La vittoria di Charlotte ha comunque un retrogusto amaro a causa di un infortunio, probabilmente serio, che decreterà la fine della stagione di LaMelo Ball, che dopo una partita condita da 18 punti con 6 triple è costretto ad abbandonare il campo. Contribuiscono al successo degli Hornets le prove di Terry Rozier che mette a segno 22 punti e Hayward che ne fa 19, ottimo anche Mark Williams con 15 punti e 11 rimbalzi