Nba, ansia Lakers: l'infortunio di LeBron James potrebbe essere grave

I Lakers tremano. La vittoria incredibile contro Dallas potrebbe portare alla squadra di Los Angeles degli strascichi importanti per tutto il resto della stagione a causa di un LeBron zoppicante al termine del match. Le immagini non hanno mostrato un effettivo contatto di gioco che lo avrebbe fatto infortunare ma quanto riportato dalle fonti Espn e Stadium non è incoraggiante: "La stella potrebbe restare fuori per molte settimane a causa dell'infortunio al piede subito contro i Mavericks". L'assenza, per il momento, è stata ufficializzata solo per il match contro i Memphis Grizzlies, ma sarebbe comunque un duro colpo per le ambizioni di qualificazione ai play-off della squadra allenata da Darvin Ham.