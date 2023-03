Nba, prosegue la marcia di Milwaukee ma Boston resta in scia

NEW YORK (Stati Uniti) - Nel campionato di basket Nba è lotta serrata per la leadership a Est. Milwaukee resta in vetta conquistando la 16ª vittoria consecutiva contro Orlando (139-117); protagonista della serata Giannis Antetokounmpo che mette a segno 31 punti di fronte a un Banchero ancora una volta sotto tono: appena nove punti, con una percentuale al tiro non invidiabile. I Boston Celtics restano in scia della capolista superando Cleveland (117-113), così come non cede il passo Philadelphia che batte nettamente Miami per 119-96. continua la serie positiva di New York che fa suo il derby con Brooklyn (142-118) e allunga a sette gare la sua striscia.