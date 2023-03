Nba, Mitchell condanna Boston all'overtime. Lillard-Embiid show!

CLEVELAND (STATI UNITI) - La notte Nba si apre con la seconda sconfitta nel giro di 24 ore per Boston che cade sotto i colpi di un mostruoso Donovan Mitchell (doppia doppia da 40 punti e 11 rimbalzi) e di Mobley (25 punti e 16 rimbalzi) sul campo di Cleveland: i Cavaliers si impongono all'overtime per 118-114. Ai Celtics non bastano i 32 punti di Brown e i 24 di Brogdon. Vince anche Denver: i Nuggets impongono la legge della Ball Arena, superano Toronto 118-113 e consolidano il primato nella Western Conference. Murray (24 punti), Porter jr (20 punti) e il solito Jokic (17 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) trascinano i Nuggets alla nona vittoria di fila in casa, la 24esima nelle ultime 25 gare grazie a una decisiva rimonta nel finale di gara. Bene anche Philadelphia. I 76ers mandano sei giocatori in doppia cifra nel successo per 147-143 su Indiana: a fare la differenza sono il solito Joel Embiid (42 punti), Harden (14 punti, 9 rimbalzi e 20 assist) e Maxey (24 punti). Ai Pacers non basta la doppia doppia da 40 punti e 16 assist di Haliburton.