La profezia di Kobe Bryant che ha fatto piangere Pau Gasol

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Pau Gasol sarà per sempre una leggenda dei Lakers . In occasione della sfida tra la franchigia di Los Angeles e i Grizzlies (112-103), è andata in scena la cerimonia per celebrare l'ex cestista spagnolo e ritirare la sua maglia numero 16, finita accanto a quella del suo amico fraterno Kobe Bryant. Per Gasol è stata una notte speciale, piena di emozioni, tra ricordi e parole d'affetto dei suoi ex compagni e allenatori. Il momento più toccante è arrivato quando è stato proiettato il video-discorso di Kobe di cinque anni prima, che ha fatto piangere Gasol.

Il discorso di Bryant e le lacrime di Gasol

"Non ci sono dubbi, quando si ritirerà ritireranno anche la sua maglia e verrà messa accanto alla mia. Io non avrei mai vinto quei titoli senza Pau e la città di Los Angeles non avrebbe quei titoli senza Pau, questo lo sappiamo noi e lo sanno tutti. Non vedo l'ora di vederlo in mezzo al campo mentre fa il discorso, circondato da tutti i tifosi che l'hanno supportato in questi anni". Erano state queste le parole di 'Black Mamba' nel 2018 nella serata degli Oscar, proiettate di nuovo nel vecchio Staples Center, oggi Crypto.com Arena, davanti a un Gasol commosso. Una sorta di profezia, Pau non ha trattenuto le lacrime e ha continuato a piangere mentre la sua maglia numero 16 veniva mostrata a tutto il palazzetto accanto a quella di Bryant.

