Nba, i Suns ok anche senza Durant. Chicago batte Denver

Denver ko a Chicago

Vittoria inaspettata per i Bulls, che sconfiggono la capolista Denver 117-96 grazie ai 29 punti di LaVine e ai 25 (con 15 rimbalzi) di Vucevic. Seconda vittoria consecutiva per i Clippers che battono Toronto 108-100, con 24 punti di Kawhi Leonard. Sconfitta casalinga per Washington contro gli Hawks (nonostante i 43 punti di Porzingis), mentre Boston domina Portland 115-93 trascinata dai 30 punti del rientrante Jayson Tatum. Terzo successo consecutivo per i Cleveland Cavaliers, che sconfiggono Miami per 104-100.