Sconfitta a sorpresa per i Nuggets sul campo di San Antonio 128-120. A Denver non bastano i 37 punti di Nikola Jokic. Philadelphia batte Portland 120-119, trascinata dai 39 punti di Joel Embiid. Bella vittoria dei Los Angeles Lakers, che sconfiggono in casa i Raptors 122-112: decisivi i 30 punti di Vanderbilt. Miami batte Cleveland 119-115, nonostante i 43 punti segnati da Donovan Mitchell. Atlanta si impone in trasferta 107-114 sui Wizards.