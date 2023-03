La clamorosa accusa di doping a LeBron James: “So esattamente cosa sta prendendo”

LeBron James continua a far parlare di sè per i suoi incredibili risultati. Un mese fa è entrato ancora una volta nella storia della Nba , superando il leggendario record di punti di Kareem Abdul-Jabbar . Tutto questo all'età di 38 anni . In molti, infatti, stanno iniziando ad avere dubbi sulla longevità di "The King", in una forma fisica impressionante per la sua età. Un noto volto dello sport ha deciso di uscire allo scoperto e di attaccare Lebron svelando il suo possibile segreto: il doping.

LeBron, rivelazioni shock

Si tratta di Chael Sonnen, ex lottatore di arti marziali miste in UFC e Bellator, che ha ammesso più volte di aver usato sostanze proibite durante la sua carriera. L'ex combattente è sicuro sul segreto che si nasconde dietro alla longevità di LeBron: "Quando altri giocatori scoprono quello che fa, reagiscono dicendo che non è nulla di importante. Ma se conoscessero davvero gli effetti di queste sostanze, la loro idea cambierebbe. Io e LeBron abbiamo lo stesso ‘spacciatore’, so esattamente cosa sta prendendo. L’EPO aumenta i globuli rossi, e questo gli dà la resistenza per giocare al massimo per tutta la partita. È il re degli stimolatori per prestazioni, per questo i ciclisti lo prendono”.