La notte pazza del giocatore Nba: 4 spogliarelliste e 50 mila dollari di mance

GLENDALE (STATI UNITI) - Si arricchiscono di un nuovo capitolo le due notti brave (tra il 2 e il 4 marzo scorso) di Ja Morant. Nuove immagini mostrano infatti la stella Nba nel locale 'Shotgun Willie's' di Glendale, in Colorado, in compagnia di una donna in perizoma a cavalcioni sul suo grembo e all'interno del salone, con quasi ogni centimetro del parquet ricoperto di contanti. “L'intera stanza era piena di soldi, erano davvero tanti. C'era bisogno di un rastrello per raccoglierli tutti”, avrebbe dichiarato un membro del club che ha assistito alla scena. Il 23enne playmaker non avrebbe badato a spese per godersi la serata, sborsando la cifra monstre di 50mila dollari in mance, e in contanti, durante la notte brava.