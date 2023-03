Nba, sorridono Banchero e Fontecchio. Curry show

ORLANDO (Stati Uniti) - Ben 10 partite nella notte italiana della Nba , in cui spicca la prestazione di Paolo Banchero e dei suoi Orlando Magic che battono Miami Heat all'overtime. Banchero sfiora la tripla doppia chiudendo con 17 punti, 10 rimbalzi e 9 assist per il 126-114 finale. Fa festa anche Simone Fontecchio con il successo esterno dei Jazz sul campo degli Hornets per 119-111 su cui porta 9 punti in 13' uscendo dalla panchina.

Curry e Tatum show

Show di Steph Curry che trascina i Warriors al successo contro i Bucks (privi di Giannis) per 125-116, chiudendo con 38 punti di cui 22 tra ultimo periodo (13) e supplementare (9). Vincono ancora i Clippers che battono i Knicks 106-95, mentre Indiana vince a Detroit 121-115. Ben 34 punti e 15 rimbalzi per Jayson Tatum che porta Boston alla vittoria contro Atlanta 134-125. Vittoria esterna anche per Chicago a Houston per 119-111 mentre Dallas (priva sia di Doncic che di Irving) cade 112-108 sul campo dei Grizzlies. Oklahoma sbanca New Orleans e infine vittoria dei Sacramento Kings che vincono a casa dei Suns con 7 giocatori in doppia cifra.