Nba, super Fontecchio non basta ai Jazz. Antetokounmpo 'stoppa' i Kings

MIAMI (STATI UNITI) - Serata da incorniciare, almeno a livello personale, per Simone Fontecchio: nella notte Nba, l'azzurro si regala la miglior serata della sua avventura oltreoceano - 23 punti in 30 minuti giocati più 5 rimbalzi e un assist - ma non basta a Utah per evitare la sconfitta contro Miami. Gli Heat si impongono tra le mura amiche della 'Dade-Arena' 119-115 sui Jazz in un match di grande equilibrio nel quale spicca un'ottima prestazione di Markkanen con i suoi 38 punti. Miami vince con tutto il quintetto iniziale in doppia cifra più Oladipo e Martin che, dalla panchina, ne fanno rispettivamente 11 e 10. Il miglior realizzatore degli Heat è il solito Butler con 24 punti. Vince anche Milwaukee, capolista nella Eastern Conference, corsara Sacramento: 133-124 il finale per i Bucks con un sontuoso Giannis Antetokounmpo. E' il centro greco a far saltare il banco con 46 punti e 12 rimbalzi. Ai padroni di casa non bastano i 35 punti di Fox e la tripla doppia di Sabonis.