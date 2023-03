Nba, Kleber beffa i Lakers al fotofinish. Ok Celtics e Sixers

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Spettacolo e grandi emozioni nella notte Nba . Al cardiopalma il match della 'Crypto Arena' di Los Angeles dove si complica sempre di più la rincorsa ai playoff dei Lakers che, privi di LeBron James , ma con un Davis ispirato (26 punti e 10 rimbalzi) vengono beffati dalla tripla alla sirena di Maximilian Kleber che firma il 111-110 a favore di Dallas . I Mavericks tornano in zona play-off scavalcando Golden State, alla decima sconfitta consecutiva in trasferta, stavolta per mano di Atlanta (127-119). Boston e Philadelphia restano in pressione su Milwaukee nella corsa al primo posto della Eastern Conference . Quarta vittoria nelle ultime cinque per i Celtics che superano 126-112 Portland con 34 punti e 12 rimbalzi di Tatum e 27 punti di Brown (41 punti di cui 25 nell'ultimo quarto di Lillard per i Blazers, al quinto ko di fila). Bene anche i Sixers che travolgono 121-82 Charlotte grazie al duo Embiid-Harden : 38 punti e 13 rimbalzi in appena 29 minuti il primo, 11 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per il Barba.

Memphis, che rimonta!

Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo di Chicago: ai Bulls servono due overtime per piegare Minnesota: 139-131 il finale con 49 punti per DeRozan e 39 per LaVine. Continua il buon momento di Houston che centra la terza vittoria in altrettante gare a spese di New Orleans con il punteggio di 114-112: decisiva la tripla di Jabari Smith jr a 0"1 dalla sirena. Bene anche Cleveland, sempre in controllo nel successo per 117-94 su Washington con 24 punti di Garland e 20 a testa per Mitchell e Mobley. Incredibile rimonta per Memphis: sotto di 29 nel terzo quarto contro San Antonio, i Grizzlies riescono a spuntarla all'overtime per 126-120 con 28 punti di Jackson jr e 21 di Bane, oltre alla prima tripla doppia in carriera di Jones (20+10+10).