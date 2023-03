Nba, brillante successo dei Lakers contro Orlando

NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana è andata in scena un’altra giornata del campionato di basket Nba. I Los Angeles Lakers hanno battuto gli Orlando Magic 111-105 grazie all’ottima prova di Austin Reaves, che mette a segno 35 punti meritandosi il titolo di Mvp della serata; Sesta sconfitta consecutiva per i Magic nonostante i 21 punti di Banchero e Wagner. I Milwaukee Bucks superano i Toronto Raptors per 118-111 : decisivo lo strappo nell’ultimo periodo con un parziale di 15-2. I padroni di casa sfruttano l’ennesima prova eccellente di Giannis Antetokounmpo che infila 22 punti conquistando 13 rimbalzi e fornendo 10 assist: prestazione impeccabile.

Gli altri risultati

Cadono ancora in casa i Portland Blazers che vengono sconfitti dai Los Angeles Clippers per 102-117: decisiva la prestazione di Paul George che chiude con 29 punti, 9 rimbalzi e 4 assist trascinando la successo la formazione ospite. Vincono in trasferta anche i Miami Heat che colgono un prezioso successo a Detroit per 112-100, e i Pelicans che grazie a una prestazione maiuscola di Brandon Ingram e C.J. McCollum vincono a Houston contro i Rockets per 117-107. San Antonio conquista il successo nel finale contro Atlanta per 126-118: nel quarto quarto i padroni di casa trovano un parziale di 16-0 e ribaltano una partita che gli Hawks avevano condotto per lunghi tratti. Oklaoma Tunder coglie una preziosa vittoria per il post season contro i Thunder Phoenix per 124-120. Successo esterno per i Denver Nuggets che vincono a Brooklyn per 108-102.