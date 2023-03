Nba, Fontecchio decisivo: Utah batte Sacramento. Curry trascina Golden State

Utah non si ferma e ottiene la sua seconda vittoria consecutiva battendo Sacramento 128 -120. Nei Jazz spiccano i 12 punti di Simone Fontecchio, partito in quintetto. L'azzurro chiude con 4/10 dalla lunga distanza nei 33 minuti sul parquet, con tre assist e un rimbalzo risultando uno dei giocatori chiave tra gli otto in doppia cifra. Vittoria a sorpresa di Bulls, che fermano la striscia di 8 successi in fila di Philadelphia. Finisce 109-105 con i 26 punti di Zach LaVine e i 25 di DeMar DeRozan per Chicago.