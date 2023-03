Nba: show di Banchero, Orlando batte Washington

ORLANDO (USA) - Una prova monstre per Paolo Banchero , che sfiora la tripla doppia (18 punti, 9 rimbalzi e 8 assist in 37 minuti) e trascina Orlando nel successo casalingo su Washington (122-112). L'italo-americano è il grande protagonista in un match in cui i Wizards incassano la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare, nonostante i 30 punti di Kristaps Porzingis e altri quattro giocatori in doppia cifra: Beal (16), Avdija (15 dalla panchina), Morris (14) e Gafford (12). I Magic mandano tutto il quintetto iniziale oltre quota 10. Detto dei 18 di Banchero, ci sono anche i 22 di Harris, i 20 di Franz Wagner, i 17 di Fultz e i 14 di Carter Jr (9 i rimbalzi). Poi dalla panchina ne arrivano 16 da Anthony e 15 da Moritz Wagner. Successo incoraggiante per Orlando, con i Magic che restano lontani dai play-in , ma comunque ancora in corsa.

Le altre partite

Da registrare poi la netta vittoria dei Celtics, secondi a Est, che si impongono sul parquet dei Kings per 132-109 con Jayson Tatum che ne fa 36 (8 i rimbalzi) e Brown che ne fa 27. Doppia doppia da 20 punti e 12 assist per White, mentre dall'altra parte fa meglio Sabonis la cui tripla doppia da 16 punti, 13 rimbalzi e 12 assist non basta per evitare il ko di Sacramento. Nelle altre gare della notte successi per Atlanta Hawks (129-107 sui Pistons con 30 punti e 12 assist per Young), Cavaliers (115-109 contro i Nets con 31 punti per Mitchell), Pelicans (119-84 ai danni di San Antonio con 32 punti per Ingram) e Oklahoma City Thunder (101-100 sui Clippers che perdono George per infortunio).