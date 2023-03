Nba, Warriors corsari a Dallas. Morant trascina i Grizzlies: Houston ko

DALLAS (STATI UNITI) - Successi importanti, nella notte Nba , per Golden State e Memphis . I campioni in carica mantengono vive le possibilità di qualificarsi direttamente ai playoff espugnando Dallas mentre Ja Morant , scontata la maxi-squalifica di otto partite, rientra e trascina Memphis alla vittoria. I Warriors lottano con le unghie e con i denti prima di vincere 127-125 sul campo dei Mavericks : decisivo il canestro a otto secondi dalla sirena di Steph Curry (20 punti, 13 assist e 5 rimbalzi) mentre ai padroni di casa non bastano i 30 punti a referto del solito Doncic . Questa vittoria permette ai Warriors di prendere ad Ovest il sesto ed ultimo posto che qualifica direttamente ai playoff. In salita il cammino dei Mavericks che rimangono inchiodati a uno scomodo nono posto, a meno di tre settimane dalla fine della stagione regolare.

Nba, ok Memphis con Morant

Vince anche Memphis che si assicura il suo secondo posto nella Western Conference vincendo 130-125 contro Houston, ultima forza a Ovest. Il ritorno di Ja Morant, assente dal 4 marzo e sospeso per aver brandito una pistola in un locale notturno, ha animato la serata dei Grizzlies: il 23enne playmaker ha collezionato 17 punti, quattro rimbalzi e cinque assist in meno di 24 minuti. Vincono anche i Lakers (122-111) contro Phoenix. Battuta lunedì da Chicago, Philadelphia si prende una brillante rivincita (116-91) ma i Sixers tremano per il ko del loro centro, Joel Embiid, colpito al polpaccio. Vince anche Miami che regola 127-120 i New York Knicks grazie ai 35 punti di Jimmy Butler.