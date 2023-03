Il 'maledetto' dell'Nba e l'astinenza dal sesso: "Mia moglie mi ucciderà"

CHICAGO (STATI UNITI) - Playmaker con grande esperienza e visione di gioco, Patrick Beverley ha raccontato alcuni dettagli sulla propria vita privata. Sul suo podcast, 'Pat Bev' di Barstool Sports , il giocatore dei Chicago Bulls ha commentato insieme a Rone le dichiarazioni di Larsa Pippen, in merito alla sua vita sessuale con il marito ed ex campione Scottie Pippen durante il loro matrimonio: "Ho sempre fatto sesso quattro volte a notte. Non ho mai avuto un giorno libero per 23 anni". Di tutt'altro avviso Beverley che evita di avere rapporti sessuali prima di ogni match: "Non faccio sesso la sera prima delle partite. Voglio che le mie gambe siano fresche... capisci cosa intendo?", sottolinea il 34enne ex Lakers e con un passato in Europa all'Olympiacos.