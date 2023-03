Nba, Banchero trascina Orlando: battuti i Knicks. Super rimonta di Cleveland

Un altro successo per Orlando , con un'altra ottima prova di Paolo Banchero . È quanto accaduto nella notte italiana della Nba , con i Magic che battono i Knicks (terza sconfitta consecutiva) per 111-106. L'azzurro si mette ancora una volta in mostra, chiudendo con 21 punti, 6 rimbalzi, 4 assist, 2 recuperi, 2 stoppate e segnando 7 dei 17 tiri tentati. Non solo, Banchero trascina Orlando nel finale segnando cinque punti negli ultimi due minuti, risultando decisivo nel successo finale.

Cleveland, clamorosa rimonta contro Brooklyn

Successo incredibile dei Cavs, che ribaltano un risultato che li vedeva sotto di 8 punti a meno di due minuti dalla fine. Cleveland batte Brooklyn per 116-114, con tre punti di Isaac Okoro a sette decimi dalla fine a firmare una clamorosa rimonta. Larga vittoria per New Orleans, che piega 115-96 Charlotte. Infine successo dei Clippers che battono i Thunders per 127-105 grazie all'incredibile prestazione di Kawhi Leonard che spacca letteralmente la partita: 32 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi in meno di 35 minuti,