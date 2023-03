Nba, Banchero trascina Orlando. Lakers ko, nonostante LeBron

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Paolo Banchero trascina Orlando al successo (119-106) contro i Nets. L'azzurro segna 11 punti. Nonostante il ritorno di LeBron James (che rientra dopo tredici turni di assenza) i Lakers vengono sconfitti dai Chicago Bulls con il risultato di 118-108. Vittoria per gli Oklahoma City Thunder, che battono 118-112 Portland, grazie ai 17 punti, 20 rimbalzi e 11 assist di Josh Giddey e i 31 punti di Shai Gilegous-Alexander. Bel successo per i Minnesota Timberwolves che battono i Golden State Warriors 99-96, con la tripla decisiva di Town a 11" dalla fine. Quarta sconfitta consecutiva per Dallas, che (malgrado di 40 punti di Luka Doncic) viene battuto 110-104 da Charlotte.