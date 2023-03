Nba, Jokic trascina Denver. Utah, senza Fontecchio, perde in casa

Fontecchio out, i Jazz vanno ko

Gli Utah Jazz, senza Fontecchio (out per un problema al piede) cadono in casa 103-117 contro i Phoenix Suns, trascinati dai 24 punti di Booker, mentre i Pelicans si impongono 124-90 sul campo dei Blazers. Denver batte Philadelphia 116-111: mattatore della sfida è il solito Jokic autore di 25 punti, 17 rimbalzi e dodici assist. Vittorie anche per Minnesota (119-115 su Sacramento) e per i Clippers (che battono i Bulls 124-112).