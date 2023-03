Nba, i Lakers vincono a Chicago. Successi pesanti per New York e Philadelphia

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte dell’Nba solita prestazione mostruosa di Giannis Antetokounmpo che trascina al successo i Milwaukee Bucks contro Indiana: il greco chiude con 38 punti, 17 rimbalzi e 12 assist indicando la strada maestra ai suoi che alla fine si impongono per 149-136: i Bucks si garantiscono la vetta della Eastern Conference ipotecando il primo posto in vista dei play off. Clamorosa rimonta dei Nets che battono i Rockets con un finale di gara superlativo: alla fine il risultato sorride ai cestisti di Brooklyn che si impongono per 123-114. I Knicks compiono un passo significativo battendo (101-92) gli Heat Miami, Philadelphia batte Dallas piuttosto agevolmente (116-108), agli ospiti non basta l’ottima prestazione di Luka Doncic che chiude il personale ruolino di marcia con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.