Nba, Banchero trascina i Magic. Ok Lakers e Boston, scivolone Utah

WASHINGTON (STATI UNITI) - Ben 13 le partite disputate nella notte Nba. Orlando espugna il campo dei Washington Wizards (116-109) grazie ai 30 punti e i 12 rimbalzi di un sempre ispirato Paolo Banchero. Ai padroni di casa non bastano invece i 27 punti realizzati da Kispert. Chi non perde un colpo è invece Boston: i Celtics regolano 122-114 gli Utah Jazz (Fontecchio segna 12 punti) con i 39 punti di un incontenibile Jason Tatum. Anthony Davis segna 17 dei suoi 38 punti nel quarto finale e regala ai Lakers il settimo posto a Ovest, proprio ai danni dei T'Wolves, battuti 123-111. Ok anche Phoenix che supera a fatica (100-93, 30 punti di Durant) i Denver Nuggets privi di Jokic. Bene anche Golden State che regola San Antonio 130-115 con un super ultimo quarto con il duo Curry-Thompson autore di ben 64 punti complessivi. Jalen Brunson segna 48 punti e guida i Knicks al successo sul campo dei Cavs, ai quali non servono i 42 di Mitchell.